Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
30 dakika önce
ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücusu yaralandı.
ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücusu yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı
karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Abdulkadir Kop yönetimindeki 02 FS 924 plakalı motosiklet ile Şahin Arslan'ın kullandığı 02 RA 416 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kop, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Abdulkadir Kop'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: DHA
Adıyaman'da 2 Bin 890 Kişinin İşe Alınacağını Duyanlar, İŞKUR Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum