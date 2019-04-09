Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

30 dakika önce

ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücusu yaralandı.

Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücusu yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Abdulkadir Kop yönetimindeki 02 FS 924 plakalı motosiklet ile Şahin Arslan'ın kullandığı 02 RA 416 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kop, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Abdulkadir Kop'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: DHA

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