KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI - Son Dakika
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KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI

20.05.2022 16:53

AYDIN'ın Söke ilçesinde refüje çarpıp, devrilerek boş sulama kanalına uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde refüje çarpıp, devrilerek boş sulama kanalına uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Orcan Akşit (40), kullandığı 20 DJ 773 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, savruldu. Devrilerek 100 metre sürüklenen kamyonet boş sulama kanalına uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü Orcan Akşit ile yanındaki Mustafa Kaçar ve Süleyman Kavık yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI
KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI
KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI
KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI

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Kaynak: DHA

Kamyonet, Jandarma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONET SULAMA KANALINA UÇTU: 3 YARALI - Son Dakika


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