Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

19.04.2022 16:48
Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.T. idaresindeki kamyonetin, Gürlü mevkisinde seyir halindeyken arka sağ dingili koptu.

Dingil, karşı şeritte motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Tekeli'ye (30) çarptı.

Yaralan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tekeli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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