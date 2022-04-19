Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
R.T. idaresindeki kamyonetin, Gürlü mevkisinde seyir halindeyken arka sağ dingili koptu.
Dingil, karşı şeritte motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Tekeli'ye (30) çarptı.
Yaralan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tekeli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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