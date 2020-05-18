- Kanada'da gösteri uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika

- Kanada'da gösteri uçağı düştü: 1 ölü

OTTAWA - Kanada Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Kanada'nın Kamloops kentinde Kanada Hava Kuvvetleri'ne ait askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait bir gösteri uçağının korona virüs salgını ile mücadeleye destek kapsamında yaptığı gösteri uçuşunda kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı. Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kazada pilotun hayatını kaybettiği, 1 mürettebatın da ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Federal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da kaza nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Kazanın etkisiyle bölgede bulunan bir evin de yandığı aktarıldı.

Söz konusu kazanın Snowbirds ekibinde yaşanan ikinci kaza olduğu belirtildi. Geçtiğimiz Ekim ayında ekipte yer alan jetlerden biri, Atlanta'daki bir gösteriden önce kaza yapmış, pilot atlayarak kurtulmuştu.