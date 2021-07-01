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Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi

01.07.2021 08:41

Kanada'nın batı bölgelerini etkisi altına alan ve 50 dereceye çıkıp rekor kıran sıcak hava nedeniyle ölümler eyalet normallerinin üç katına çıktı ve son beş günde 486 kişi yaşamını yitirdi. British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, bazı bölgelerde yaşanan ani ölümlerdeki artış sebebiyle adli tıp görevlilerinin çağrılara cevap vermekte geciktiğini aktardı.

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle eyalet genelinde ortalama 165 ölüm vakası yaşanırken, bu yıl rakamın arttığını hatırlattı.

Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

ÖLÜM SAYISI EYALET NORMALLERİNİN ÜÇ KATI

Lapointe, sıcak hava dalgasının etkili olduğu son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm rapor edildiğini, bunun da eyalet normallerinin üç katı olduğunu bildirdi. Açıkladığı rakamın ölüm vakalarında yüzde 195'lik artışa işaret ettiğini belirterek, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade eden Lapointe, bazı bölgelerde ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermede geciktiğini aktardı.

Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

EN SON REKOR SICAKLIK 49,9 DERECE

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.

Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • yilmaz ozuyilmaz: Kiliselerin bahcesine gömilen cocukları nasış öldürdünüz ey kanada ermenistanı sihalarımız vurdu die zoruna gitti de cameraları satmaktan vaz geçtin ama yerli cocukları hemde yuLerce öldürüp gömdün Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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