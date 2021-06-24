Üye Girişi
Kanada'da tespit edilen isimsiz mezar sayısının 751 olduğu belirtildi - Son Dakika

Kanada'da tespit edilen isimsiz mezar sayısının 751 olduğu belirtildi

24.06.2021 19:30
Kanada'da tespit edilen isimsiz mezar sayısının 751 olduğu belirtildi, System.String[]

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde tespit edilen yüzlerce isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklandı.

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde tespit edilen yüzlerce isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklandı.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Kalıntıların bulunmasının ardından Kanada'da, Kızılderili halka yönelik yapılanlar ve yatılı okullara ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Kanada Kızılderililerinin İlk Milletlerinin toplanması ile oluşan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) ve Kızılderili milletlerinden Cowessess İlk Ulus, Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yüzlerce isimsiz keşfedildiğini duyurmuştu. Yapılan incelemelerin ardından isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklandı.

Cowessess Şefi Cadmus Delorme yaptığı açıklamada, "Acıma istemiyoruz, anlayış istiyoruz" ifadelerini kullanarak, yatılı okulu işleten ve mezarlığını denetleyen Katolik kilisesinin mezar taşlarını kaldırdığını öne sürdü. Tespit edilen kalıntıların kaçının çocuklara ait olduğunun net olmadığını ifade eden Delorme, "Bu mezarlıkta yetişkinlerin de olduğuna dair hikayeler var" dedi.

Bu tür zorunlu yatılı okullar, yerli gençleri asimile etmek amacıyla 19. ve 20. yüzyıllarda Kanada hükümeti ve dini yetkililer tarafından yönetiliyordu. 1863 ile 1998 yılları arasında 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildi. Söz konusu okullarda çocukların kendi dillerini konuşmalarına veya kültürlerini uygulamalarına izin verilmezken, çocuklar bu okullarda kötü muameleye ve istismara maruz kaldı.

Kanada'da 2008 yılında bu sistemin etkilerini belgelemek için başlatılan bir komisyon, çok sayıda yerli çocuğun asla kendi topluluklarına geri dönmediğini tespit etmesinin ardından Kanada hükümeti sistem için resmi olarak özür dilemişti.

Öte yandan Saskatoon kenti yetkilileri tarafından dün akşam yapılan açıklamada, bölgedeki isimsiz mezarlarda bulunan çocukları onurlandırmak için yerel saatle 09.00'da bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu. - OTTAWA

Kızılderili, Britanya, Kanada, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da tespit edilen isimsiz mezar sayısının 751 olduğu belirtildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı 19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti 19:14 Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor! Rusya İngiltere'ye nota verdi 18:48 Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor! Rusya İngiltere'ye nota verdi
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi 17:50 Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu         
18:56
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var         
18:04
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı         
16:59
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 20:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'da tespit edilen isimsiz mezar sayısının 751 olduğu belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement