Kanada, NATO'nun Baltık Bölgesindeki Teyakkuz Durumunu Artırmak İçin 2 Gemi Gönderdi - Son Dakika
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Kanada, NATO'nun Baltık Bölgesindeki Teyakkuz Durumunu Artırmak İçin 2 Gemi Gönderdi

27.06.2022 13:24
Kanada, NATO'nun Baltık Bölgesindeki Teyakkuz Durumunu Artırmak İçin 2 Gemi Gönderdi

OTTAWA, 27 Haziran (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanlığı Pazar günü, iki Kanada gemisinin NATO'nun Reasürans Operasyonu kapsamında teyakkuz durumunun artırılması amacıyla Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde dört aylık bir konuşlanma için yola çıktığını bildirdi.

OTTAWA, 27 Haziran (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanlığı Pazar günü, iki Kanada gemisinin NATO'nun Reasürans Operasyonu kapsamında teyakkuz durumunun artırılması amacıyla Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde dört aylık bir konuşlanma için yola çıktığını bildirdi. Bakanlığın basın açıklamasında, HMCS Kingston ve Summerside gemilerinin NATO'nun Orta ve Doğu Avrupa'daki güvence ve caydırıcılık önlemlerine katkıda bulunmak amacıyla konuşlandırıldığı ve Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin 2014'ten bu yana Avrupa sularında sürekli dönüşüm temelinde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Temmuz ve Ekim 2022 arasında HMCS Kingston ve Summerside, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Bir'e katılacak. Reasürans Operasyonu sırasında gemiler, NATO'nun herhangi bir operasyonunu desteklemek için hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilecek olan denizde yüksek teyakkuzuna katılacak. Şu anda Reasürans Operasyonu kapsamında görev yerinde bulunan HMCS Halifax ve Montreal fırkateynleri, Temmuz ayında Kanada'ya dönecek.Bu, her iki gemi için Reasürans Operasyonu'ndaki ilk konuşlandırma olacak. Açıklamada, HMCS Summerside'ın, HMCS Kingston'daki otonom sualtı araçlarını kullanan mayına karşı önlem arama yetenekleriyle desteklenmiş bir Kanada Kraliyet Donanması temizleme dalışı ekibiyle konuşlanacağı kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kanada, NATO'nun Baltık Bölgesindeki Teyakkuz Durumunu Artırmak İçin 2 Gemi Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada, NATO'nun Baltık Bölgesindeki Teyakkuz Durumunu Artırmak İçin 2 Gemi Gönderdi - Son Dakika
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