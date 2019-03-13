Son Dakika Haberleri: Kandıra'da Anaokulu Öğrencileri Civcivler ile Buluştu

Kandıra'da Anaokulu Öğrencileri Civcivler ile Buluştu

53 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Selma Orhon Atameriç Anaokulu 'Uğur Böcekleri' sınıfı öğrencileri, anaokulu sınıf öğretmenleri eşliğinde veterinerde civcivler ile buluştu.

Kandıra'da Anaokulu Öğrencileri Civcivler ile Buluştu, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Selma Orhon Atameriç Anaokulu 'Uğur Böcekleri' sınıfı öğrencileri, anaokulu sınıf öğretmenleri eşliğinde veterinerde civcivler ile buluştu.

Kandıra Selma Orhon Atameriç Anaokulu Uğur Böcekleri sınıf öğrencileri, anaokulu sınıf öğretmeni Hicran Çelik eşliğinde; Veteriner Hekim Ercan Aydın ve Mehmet Ali Bülbül'ün işlettiği veteriner kliniğinde civcivler ile buluştu. Veteriner Aydın ve Bülbül, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hayvanı sevemeyen insanı sevemez, tavuk etinin ve yumurtanı faydalarını anlatma fırsatı bulduk, çocukların ilgilerinin çekmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Öğretmen Hicran Çelik ise, ziyaret için kendilerine yardımcı olan veteriner hekimlere teşekkür ederek, "Hayvanlar ile büyüyen çocuklar dışa dönük oluyor. Çocukların kendine saygı ve özgüveni artıyor. Kendi kararlarını kendileri vermeyi başarabiliyorlar, sosyal becerilerde olumlu gelişme gösterip, empati kurmayı ve aile ilişkilerini güçlendirerek onları hayata hazırlamalarında anne ve babalara da önemli kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Kocaeli, Selma, Kandıra, Güncel
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