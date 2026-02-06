Kanlıbahçe Filminin Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kanlıbahçe Filminin Gösterimi Yapıldı

Kanlıbahçe Filminin Gösterimi Yapıldı
06.02.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Mücadele'yi konu alan 'Kanlıbahçe' filmi, ADÜ'de büyük beğeni topladı ve ödüller verildi.

Milli Mücadele döneminde 1919 yılının acılarını, umudunu ve sessiz çığlığını konu alan "Kanlıbahçe" adlı filmin ilk gösterimi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterime; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan'ın yanı sıra kurum il müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan program kapsamında gerçekleştirilen film gösterimi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Filmde rol alan çocuk oyuncuların gösterim sonrası sergilediği canlı performans ise salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Program, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ve protokol üyeleri tarafından filme katkı sunanlara plaket ve hediye takdim edilmesi ile devam etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Osman Emre'nin üstlendiği film, Milli Mücadele döneminin izlerini ve bu dönemin toplumsal hafızada bıraktığı derin etkileri sinema diliyle izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanlıbahçe Filminin Gösterimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:38:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kanlıbahçe Filminin Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.