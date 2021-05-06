Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim - Son Dakika

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim

06.05.2021 13:32
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim, System.String[]

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden başarılı oyuncu Canan Ergüder'in kemoterapi tedavisi devam ediyor. Saçlarını kestiren Ergüder, son halini sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda destek mesajı yağdı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı. Tedavi olmak için diziden ayrılan başarılı oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

"BEN İYİYİM, SAÇLARIMA ALIŞTIM"

Tedavi gördüğü için saçlarını kısacık kestiren Canan Ergüder, paylaşımına "Soranınız çok. Küçük bir updat vereyim dedim. 3. Kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" notunu düştü.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim

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Son Dakika Magazin Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
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