Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı. Tedavi olmak için diziden ayrılan başarılı oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

"BEN İYİYİM, SAÇLARIMA ALIŞTIM"

Tedavi gördüğü için saçlarını kısacık kestiren Canan Ergüder, paylaşımına "Soranınız çok. Küçük bir updat vereyim dedim. 3. Kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" notunu düştü.