Kanserle Mücadeleyi Nakış Kursuyla Kaza

Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 yıl önce göğüs kanserine yakalanan ve hastalığı nedeniyle hayata küsen Yasemin Öztürk, gittiği kursta edindiği uğraşı ile yaşama sevincini yeniden kazandı.

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 yıl önce göğüs kanserine yakalanan ve hastalığı nedeniyle hayata küsen Yasemin Öztürk, gittiği kursta edindiği uğraşı ile yaşama sevincini yeniden kazandı.



Muhasebecilik yapan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Yasemin Öztürk'e 5 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, göğüs kanseri teşhisi konuldu. Hemen tedavi sürecine başlayan Öztürk'ün sol göğsü alındı. Depresyona giren Öztürk, emekliye ayrılarak eve kapandı.



Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Atakum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Merkezi'ne giden Öztürk, burada nakış kurslarına katıldı. Çanta, cüzdan ve takılar yapmaya başlayan Öztürk, kurs sayesinde sosyalleşerek yaşama sevincine yeniden kavuştu.



"Kanserle mücadelede en büyük tedavi, moral"



Hastalığını büyük ölçüde yenen Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulmasının ardından zor günler geçirdiğini, maddi açıdan çok manevi güce ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Bir yıl önce başladığı kursun, tedavi sürecinde kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan Öztürk, "Göğüs kanseri olduğumu öğrendiğimde depresyona girdim. Bütün geleceğim altüst oldu. Çalıştığım şirketten ayrılarak emekli oldum. Hayata küstüm, eve kapandım. Kimseyi görmek istemiyordum. Sadece tedavi amacıyla evden çıkıyordum." dedi.



Tavsiye üzerine gelmeye başladığı kursta zaman geçirmek istediğini dile getiren Öztürk, burada çanta, cüzdan, telefon kılıfı, takı gibi çeşitli hediyelik eşyalar yaptığını anlattı.



Zamanla hastalığını unuttuğunu, yeniden mutlu olmaya başladığını belirten Öztürk, "Zamanla hiç hasta olmamış gibi hayata tutundum. Yaptığım ürünleri satıp kazandığım parayla da çocuklarımın eğitim masraflarını karşıladım." ifadesini kullandı.



Kurstaki arkadaşlarının da kendisine çok büyük destek olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:



"Kanserle mücadelede en büyük tedavinin moral olduğunu düşünüyorum. Katıldığım bu kursta hasta olduğum hiç aklıma gelmiyor. Burada hem güzel vakit geçiriyorum hem de çok güzel ürünler yapıyorum. Üniversitede, lisede, ilkokulda öğrenim gören çocuklarım var. Eğer bu kursa gelmeseydim, bu ortamda bulunmasaydım belki hastalığı yenemezdim. Kanser hastalarına tavsiyem, morallerini yüksek tutsunlar, eğlenceli ortamlara gitsinler ve bu hastalığı unutsunlar."



Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nagihan Sayar ise kursa başladığında Yasemin Öztürk'ün oldukça moralsiz ve hayata küsmüş olduğunu belirterek, "Kursta yaptığı ürünlerle yeteneğini fark etti. Yaptığı ürünlerle moral buldu. Her türlü desteği imkanlarımız dahilinde kendisine sağlamaya çalışıyoruz. Onu mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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