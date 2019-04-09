Son Dakika Haberleri: Kanye West ve Nicki Minaj'dan Ortak Şarkı

Kanye West ve Nicki Minaj'dan Ortak Şarkı

1 saat önce

Kim Kardashian'ın Nicki Minaj ile FaceTime üzerinden yaptığı konuşma, sürpriz bir projeyi ortaya çıkardı.

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Kim Kardashian'ın Nicki Minaj ile FaceTime üzerinden yaptığı konuşma, sürpriz bir projeyi ortaya çıkardı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:01 

Kim Kardashian, Nicki Minaj, Magazin
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