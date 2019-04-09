Kanye West ve Nicki Minaj'dan Ortak Şarkı
1 saat önce
Kim Kardashian'ın Nicki Minaj ile FaceTime üzerinden yaptığı konuşma, sürpriz bir projeyi ortaya çıkardı.
Kim Kardashian'ın Nicki Minaj ile FaceTime üzerinden yaptığı konuşma, sürpriz bir projeyi ortaya çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:01
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