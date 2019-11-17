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Kapadokya'da sonbahar güzelliği

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, doğa, kültür ve tarihin bütünleştiği Kapadokya bölgesi, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Kapadokya'da sonbahar güzelliği, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, doğa, kültür ve tarihin bütünleştiği Kapadokya bölgesi, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Sarının tüm tonları ile kaplı vadilerinde ziyaretçilerine oldukça farklı bir görüntü sunan peribacaları, sarı ve tonlarının doğal ortamda oluşturduğu görsel şölen ile turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vadilerde at ve ATV araçları ile düzenlenen turlarda doğa gezintisine katılan yerli ve yabancı turist grupları, sabahın erken saatlerinden itibaren de sıcak hava balon turlarına katılarak Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, Zelve-Paşabağları Ören Yeri, Çavuşin, Devrent, Zemi, Güllüdere, Güvercinlik ve Aşk Vadisi'ndeki doyumsuz görsel zenginliği, metrelerce yükseklikten kuş bakışı izlemenin de keyfini çıkartıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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