Kapaklı'da 1266 Şüpheli Yakalandı
Kapaklı'da 1266 Şüpheli Yakalandı

02.01.2026 13:04
2025 yılında Kapaklı'da yapılan denetimlerde aranan 1266 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 1266 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak - 30 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 546 bin 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 446 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 72 tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı dönemde yürütülen çalışmalarda ise 396 bin 162 kişi sorgulandı, aranan 820 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 16 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği ile çok miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

