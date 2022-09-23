Sabah geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve iş yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 hafta önce Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne otomobille gelen kar maskeli 4 kişi, iş yerinin kepenklerini levye ve kriko ile açmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kuyumcudan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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