Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 229,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 229,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.530,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 229,20 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 229,30 229,50 229,00 229,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.511,00 1.532,00 1.509,00 1.530,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 209,00 213,00 209,00 213,00
Lira(Tam) Ziynet 1.477,00 1.497,00 1.475,00 1.495,00
Yarım Ziynet 738,00 748,00 737,00 747,00
Çeyrek Ziynet 369,00 374,00 369,00 374,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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