Kar Banyosu ile Zinde Kalıyor
37 dakika önce
KARS'ın meşhur aşçısı Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor.
KARS'ın meşhur aşçısı Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor. Arpaçay
ilçe sınırında Çıldır
Gölü kıyısındaki Kütük Ev'de aşçılık yapan Hasan Aras, işinden arta kalan zamanında kar banyosu yaparak zinde kalıyor. Güneşli
havalarda soyunarak kar yığınlarına uzanan Aras, karda yüzüyor, kulaç atıyor ve vücuduna kar sürerek rahatlıyor. Kar
banyosu yapmanın çok zevkli olduğunu söyleyen Aras, "Kara ve soğuk havaya alışkınız. Ben de zinde kalmak için kar banyosu yapıyorum. Tek kelime ile harika" dedi. - Kars
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:08 Kaynak: DHA
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