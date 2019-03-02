Son Dakika Haberleri: Kar Banyosu ile Zinde Kalıyor

Kar Banyosu ile Zinde Kalıyor

37 dakika önce

KARS'ın meşhur aşçısı Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor.

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KARS'ın meşhur aşçısı Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor.

Arpaçay ilçe sınırında Çıldır Gölü kıyısındaki Kütük Ev'de aşçılık yapan Hasan Aras, işinden arta kalan zamanında kar banyosu yaparak zinde kalıyor. Güneşli havalarda soyunarak kar yığınlarına uzanan Aras, karda yüzüyor, kulaç atıyor ve vücuduna kar sürerek rahatlıyor. Kar banyosu yapmanın çok zevkli olduğunu söyleyen Aras, "Kara ve soğuk havaya alışkınız. Ben de zinde kalmak için kar banyosu yapıyorum. Tek kelime ile harika" dedi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:08 Kaynak: DHA

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