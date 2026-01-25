Kar Engeline Rağmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Kar Engeline Rağmen Kurtarma Operasyonu

Kar Engeline Rağmen Kurtarma Operasyonu
25.01.2026 10:58
Batman Sason'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş için zamanla yarışıldı. Kar ve geçit vermeyen arazi şartları nedeniyle mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Sason ilçe merkezine uzak bir noktada bulunan Kaleyolu köyünden gelen ihbar üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri anında harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede, ekipler iş makineleriyle yolu açarak hastaya ulaştı. Sağlık ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda hasta vatandaş, güvenli bir noktada bekleyen ambulansa teslim edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Sason

Son Dakika 3. Sayfa Kar Engeline Rağmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kar Engeline Rağmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
