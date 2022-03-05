MUŞ'ta, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy- Mutki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor.
Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hasköy-Mutki karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, zorlu bur çalışma mücadele yürütüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ - Son Dakika