KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ - Son Dakika

MUŞ'ta, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy- Mutki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hasköy-Mutki karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, zorlu bur çalışma mücadele yürütüyor.