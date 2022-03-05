KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ - Son Dakika
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KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

05.03.2022 12:11

MUŞ'ta, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy-Mutki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor.

MUŞ'ta, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy- Mutki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hasköy-Mutki karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, zorlu bur çalışma mücadele yürütüyor.

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ
KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

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Fırtına, Hasköy, Mutki, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ - Son Dakika
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