Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı - Son Dakika

Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı

6 saat önce

Erzurum Palandöken'de akşam saatlerinde mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı, System.String[]

Erzurum Palandöken'de akşam saatlerinde mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi tarafından kurtarıldı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi ihbar hattına düşen Tekman Palandöken yolu güzergahını kar nedeni ile kapanmasından dolayı mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi macera offroad araçlarının olay yerine intikal etmesi ile mahsur kalan araçları ve vatandaşları yaklaşık 4 saat mücadelenin ardından bulundukları yerden kurtararak Güvenli bölgeye sevk edildi.


Kulüp Başkanı Lokman Toptaş mahsur kalan bölgeye yaklaşık 2 buçuk saatte vardıklarını ve soğuk nedeniyle çalışır vaziyette olan araçların birinin yakıtının bitmesinden dolayı donmak üzere olduklarını ve vatandaşları kurtararak Güvenli bölgeye ulaştırdıklarını belirtti. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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