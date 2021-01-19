Kar altında kalan Kazdağları'nda kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Kar altında kalan Kazdağları'nda kartpostallık görüntüler
19.01.2021 09:27
Kar altında kalan Kazdağları'nda kartpostallık görüntüler Kazdağları'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi Edremit Körfezinin kuzeyinde yer alan 21 bin 300 hektarlık Kazdağları, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüsü ile kartpostallık bir görünüme büründü.
Kar altında kalan Kazdağları'nda kartpostallık görüntüler
Kazdağları'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi
BALIKESİR - Edremit Körfezinin kuzeyinde yer alan 21 bin 300 hektarlık Kazdağları, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüsü ile kartpostallık bir görünüme büründü.
Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında Kazdağları'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Günün ilk saatleri ile bulutların arasından kendisini gösteren güneş ile birlikte Kazdağları'nın güzelliklere ortaya çıktı. Yeşilin binbir tonu ve karın beyaz güzelliği bir araya geldi. Kazdağları'nın bu güzellikleri havadan drone ile görüntülendi.
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