Karabük 11 ayda 153 bin 327 konaklamalı ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü İbrahim Şahin'den 2021'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl genelinde toplam 137 tesis bulunduğunu belirten Şahin, bu tesislerde 4 bin 184 yatak kapasitesinin olduğunu kaydetti.

2021'in 11 ayında 147 bin 237 yerli, 6 bin 90 yabancı olmak üzere toplam 153 bin 327 konaklamalı ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Şahin, salgına rağmen 2020'ye oranla rakamlarda artış olduğunu söyledi.

Karabük'ün çok önemli turizm noktası olduğuna işaret eden Vali Gürel, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu gözbebeğimiz. Tüm çalışmalarımızı turizmi çeşitlendirmek amacıyla yapıyoruz. Alternatif turizm noktaları oluşturarak turizmde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.