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Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük haber | Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

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