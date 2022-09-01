Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

01.09.2022 15:18
Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, şimdiye kadar 12,5 kilometre asfalt programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahyalar köyünde asfalt çalışmalarının sürdüğünü bildiren Sözen, "Daha önce Yenice ve merkez ilçemizde asfalt çalışmalarımız devam etmişti. Merkez ve Yenice ilçemizde de asfalt öncesi serme, sıkıştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla da Yenice'de alt temel malzeme serme, sıkıştırma işlemlerimizi tamamlamış olacağız." dedi.

Sözen, sabit konkasörün kurulmasıyla malzemeye ücret ödemediklerini belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Buna bağlı olarak asfalt hedefimizde önemli artışlar oldu. Bu yıl içerisinde 112 bin ton asfaltı köy yollarımıza sermiş olacağız." bilgisini verdi.

YORUMLAR
500
Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Ahmet Sözen, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement