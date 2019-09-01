Karabük kına gecesinde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla vuruldu

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, iddialara göre sokakta yapılan kına eğlencesine katılan muhtarın tabancasından çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Yunus Yıldız(47),hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çelebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Kalaycı'ya ait sokakta yapılan kına eğlencesine katılan Yunus Yıldız, patlayan silah seslerinin ardından bir süre sonra karnını tutarak yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller Köyü muhtarı C.K (36)?yı gözaltına aldı. Geniş bir çevreye güvenlik şeridi çekildi. Kurusıkı tabancadan çıkan çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ve savcıya olayı anlatan Emirhan A,??Kalabalıktı. Ah deyip iki büklüm biraz yürüdükten sonra yere düştü. Herkes araba diye bağırdı. Arabaya koyup hastaneye yetiştirdik.?? dedi. Hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait görüntülerde davul zurna eşliğinde oynayanlar ve silah sesleri duyuluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.