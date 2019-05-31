Son Dakika Haberleri: Karabük Ramazan eğlenceleri ile şenleniyor
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Karabük Ramazan eğlenceleri ile şenleniyor

45 dakika önce

Karabük'te her akşam farklı bir mahallede düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar kadar büyükler de doyasıya eğleniyor.

Karabük Ramazan eğlenceleri ile şenleniyor, System.String[]
Karabük'te her akşam farklı bir mahallede düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar kadar büyükler de doyasıya eğleniyor.

Karabük Belediyesi tarafından 28 ayrı mahallede çocuklara yönelik düzenlenen Mahalle Şenlikleri her gün aralıksız bir mahallede devam ediyor. Belen Mahallesinde düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinliği'ne, Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Belen Mahallesi Muhtarı Lütfi Yılmaz, çocuklar ve aileleri katıldı.

Ücretsiz ikramların olduğu etkinlik, çocuklara yönelik oyun ve yarışmalar ile geç saatlere kadar devam etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:53 Kaynak: İHA
Belen, Karabük, Güncel
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