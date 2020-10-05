Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor - Son Dakika

Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde Candaroğulları Beyliği döneminde İsmail Bey tarafından 1451 yılında kesme ve moloz taştan yaptırılan Küre-i Hadid Camisi, yıllara meydan okuyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde Candaroğulları Beyliği döneminde İsmail Bey tarafından 1451 yılında kesme ve moloz taştan yaptırılan Küre-i Hadid Camisi, yıllara meydan okuyor.

İlin ibadete açık en eski camisi olduğu bilinen Küre-i Hadid Camisi, Candaroğulları Beyliği döneminde inşa edildi.

1891'de dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa'nın onarımını yaptırdığı cami, 7 yıl önce restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

İlçeye bağlı Demirli köyü sınırları içerisindeki cami, Candaroğulları'ndan kalan Anadolu'daki önemli mimari eserlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Kesme ve moloz taştan dikdörtgen şekilde yapılan caminin, ahşap minaresi bulunuyor.

Tavanı, kapıdan mihraba kadar uzanan ve iki direkle beslenen ağaçlar üzerine yapılan caminin, tavan ve duvar süslemelerinde kök boyası kullanıldığı görülüyor.

Mihrabında alçı ve kireç kullanılan cami Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.

Giriş kapısı üzerindeki kitabede, eserin Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırıldığı bilgisi yer alıyor.

Caminin yanında ise Şeyh Mahmut Efendi'nin türbesi bulunuyor.

Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AA muhabirine, 1-7 Ekim haftasının 1986 yılından bu yana Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Hafta dolayısıyla camiler ve din görevlileriyle ilgili panel, konferans, tanıma ve tanıtma faaliyetleri yapıldığını belirten Yılmaztürk, "Camilerin İslam toplumundaki yeri, konumu, faydası, İslam toplumu için neler ifade ettiği geniş çaplı ele alınmaktadır. Camilerimizin bakım ve onarım ihtiyaçları gözden geçirilmekte ve din görevlilerimizin İslam medeniyetindeki rolü, toplum içerisindeki değeri, yaptıkları ve yapmaları gereken hususlar yeniden hatırlatılır." dedi.

İl genelinde 962 cami olduğunu ifade eden Yılmaztürk, Karabük'te beylikler döneminden kalma camilerin de bulunduğunu vurguladı.

Selçuklu oyma sanatı ile yapıldı

Eflani ilçesindeki Candaroğulları Beyliği döneminden kalma Küre-i Hadid Camisi'nin ahşap bir cami olduğunu anlatan Yılmaztürk, "Selçuklu oyma sanatı ile yapılan cami 7 yıl önce restore edilerek tekrar ibadete açıldı. Bu camileri inşa eden ecdadımıza, bizlere dini mirası aktaran geçmişlerimize Cenabıhak rahmetiyle muamele eylesin. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Camilerimizin ibadet boyutuyla medeniyetimizin merkezi olması hususunda görev yapan hocalarımıza sağlık ve afiyet versin, vefat edenlere de rahmetiyle muamele eylesin." diye konuştu.

Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor
Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor
Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor
Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor

Selçuklu, Karabük, Eflani, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei