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Karabük'te doldurulmuş hayvanlar müzede sergileniyor

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen bozayı, kızıl geyik, kızıl tilki, çakal, kurt, yeşilbaş ördek ve sülün, müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Karabük'te doldurulmuş hayvanlar müzede sergileniyor, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen bozayı, kızıl geyik, kızıl tilki, çakal, kurt, yeşilbaş ördek ve sülün, müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Yenice Belediyesince, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKKA) aldığı hibe desteğiyle bir ay önce Ihlamur Teras Tesisleri'nde açılan "Bitki ve Hayvan Müzesi"nde, kurutulmuş bitkiler ile tahnit yöntemiyle dondurulmuş hayvanlar yer alıyor.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede kara yollarında kaza sonucu ölen ya da avcılar tarafından vurulan hayvanların tahnitlerinin bulunduğunu söyledi.

Çaylı, geliştirmek istedikleri müzeye, Yenice ormanlarında yaşayan vaşak, kartal ve doğan gibi hayvanları da koymak istediklerini ifade etti.

Ihlamur Teras Tesisleri'ne ve müzeye, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geldiğine işaret eden Çaylı, "Safranbolu'daki kültür turizmi ile Amasra'daki deniz turizmini Yenice'deki doğa turizmi ile birleştirerek bölgemiz turizmine katkı vermek istiyoruz." dedi.

Çaylı, müzede mayıs ayında açılış töreni düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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