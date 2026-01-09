Karabük'te Güreş Müsabakaları Başladı

Karabük, Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor.

Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'ün birçok ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak okul sporları başta olmak üzere birçok branşta önemli organizasyonlar düzenlediklerini belirten Güven, "Üç gün boyunca centilmence, heyecan dolu ve sakatlıksız müsabakalar izlemeyi temenni ediyoruz."dedi.

Protokol konuşmalarının ardından tören geçidi gerçekleştirilerek müsabakalar başladı.

Müsabakalar 17 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla üç gün devam edecek.

Sporcular, kendi kategorilerinde dereceye girerek bir üst tura yükselmek için minderde kıyasıya mücadele edecek.