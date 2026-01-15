Karabük'te kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli kar yağışının beklendiği, yağışların yer yer 5-20 santimetre kar örtüsü oluşturacağı ve gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.