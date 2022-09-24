Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

24.09.2022 12:36
Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

B.Y. idaresindeki 78 AAV 919 plakalı minibüs, Karabük- Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda aynı yönde seyreden S.E.M'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bisikletin sürücüsü S.E.M. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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