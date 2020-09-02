Karabük'te terastan düşen kişi öldü - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı bir binanın terasından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde evinin terasında bulunan Cemal İnanoğlu (74), bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan İnanoğlu, çevredekilerce haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İnanoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:41 - Kaynak: AA
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