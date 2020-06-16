Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, KTSO üyelerinin taleplerini, sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini ve bu konuda tüm birimlerle hızlı bir aksiyon aldıklarını bildirdi.

Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan önlemler doğrultusunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve tüccarların vergi ve SGK borçlarının gelecek aylar itibarıyla diğer tahakkuk edecek borçlarla birleşmesi ve borç stoku haline gelmesinden ötürü bu borçların uzun vadeye yayılmasının çok verimli olacağı kanaatinde olduklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından önce tahakkuk eden vergi prim borcuna da bir yapılandırma ve matrah artırımı düzenlenmesi getirilmesinin tüccar ve sanayiciye önemli avantaj sağlayacağını kaydeden Mescier, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üyelerimizden gelen talepler üzerine kanunla belirlenen sürelerin Kovid-19 salgını süreci nedeniyle en az 1 yıl süreyle ertelenmesi konusu da ilgili mercilerde gündeme getirilmesi amacıyla TOBB'a iletilmiştir. Karabük TSO üyelerinin taleplerini, sorunlarını çözmek için çaba sarf etmekte ve bu konuda tüm birimlerimizle hızlı bir biçimde aksiyon almaktadır."

Vali Gürel'e ziyaret

Eflani Kaymakamı Burak Öz ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul, ziyaret sonunda Vali Gürel'e "Kış Gecesi Taş Han" fotoğrafını takdim etti.

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Gümüş, kursları ziyaret etti

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret etti.

Gümüş, yaptığı açıklamada, kurs merkezlerinde görünür yerlere Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığını söyledi.

Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu belirten Gümüş, kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin, adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul gibi alanların sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlendiğini ifade etti.