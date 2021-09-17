Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök ile Vali Fuat Gürel'e makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürel, ziyaretleri için Bulut ve Başkök'e teşekkür etti.

Vali Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti

Vali Fuat Gürel, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ile birlik ve oda başkanlarından oluşan kutlama komitesini kabul etti.

Ziyarette Vali Gürel, yılın ahisi seçilen Muhsin Ünal, yılın kalfası seçilen Mehmet Kemal Özdal ve yılın çırağı seçilen Ali İhsan Alp'e teşekkür belgeleri ile plaket verdi.

Vali Gürel, cuma pazarı esnafının bereket duasına katıldı

Vali Fuat Gürel, cuma pazarını ziyaret ederek, esnafların gelenek haline getirdiği bereket duasına katıldı.

Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Defterdar Osman Koçaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara, Karabük Servisçiler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse eşlik etti.

Müftü Yılmaztürk tarafından yapılan bereket duasının ardından pazarcı esnaflarını tezgahlarının başında ziyaret eden Gürel, hayırlı işler dileyerek, bereketli, bol kazanç temennisinde bulundu.

Çağlayan, il temsilciliğine atandı

Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Spor Kulüpleri Federasyonu Karabük İl Temsilciliğine Bülent Çağlayan atandı.

Çağlayan'ın kentte teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.