Karaburun Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkek işçinin 6 aylık maaş ve sosyal alacaklarının yarısı doğrudan eşine ödenecek.
Karaburun Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan 103 işçiyi kapsayan toplu sözleşmeyle çalışanların ücret, sosyal yardım ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.
Sözleşmeye göre eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkek işçinin 6 aylık maaş ve sosyal alacaklarının yarısı doğrudan eşine ödenecek. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara 1 gün idari izin verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan, sözleşmede, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan maddelerin ilk kez yer almasından mutluluk duyduğunu kaydetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaburun Belediyesinde eşine şiddet uygulayan erkek işçinin 6 aylık ücretinin yarısı eşine ödenecek - Son Dakika