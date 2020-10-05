Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilmiyor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarı ile bu yıl tarihinde ilk kez Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sezona da iyi başladı. 3 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan toplayan Bursa ekibi, üçüncü basamakta yer aldı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, takımın son durumunu ve deplasmanda 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçını değerlendirdi. Yenilmez serisini devam ettirmek istediklerini belirten başkan Ülker, "Güçlü Eyüp deplasmanından 3 puan ile döndük. Eyüpspor grubumuzun favori takımlarından biri. Daha önce söylediğim gibi biz bu maça iyi hazırlanmıştık. İstediğimiz 3 puanı da alarak evimize döndüğümüz için mutluyuz. 18 haftadır yenilmiyoruz. Yenilmezlik serimizi sürdürmek istiyoruz. Biz her maç ayrı bir önem vererek hazırlanıyoruz. 2. Lig'de yer alan bütün rakiplerimiz güçlü takımlardan oluşuyor. Biz hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Bu hafta da sahamızda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacağız. Bu maçtan da puan ya da puanlar alarak ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.