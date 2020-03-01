Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 1-1

6 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Tunç Özdemir (x), Kerem İlitangil (x), Mustafa Burak Kuş (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Berk (x), Hasan Güleryüz (x), Sergen (x), Sefa (xx) (Dk. 45 Ömer), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x) (Dk. 80 Said), Gökhan (x), Rasimcan (xx), Sadık (x) (Dk.

Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 1-1, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Tunç Özdemir (x), Kerem İlitangil (x), Mustafa Burak Kuş (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Berk (x), Hasan Güleryüz (x), Sergen (x), Sefa (xx) (Dk. 45 Ömer), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x) (Dk. 80 Said), Gökhan (x), Rasimcan (xx), Sadık (x) (Dk. 90 Berkay)

MUĞLASPOR: Gökhan (x) - Mustafa (x), Mehmet (xx), Burak (xx) (Dk. 90 Rıza), Ramazan (x) (Dk. 87 Adem), Güray (x), Rıdvan (xx), Murat Can (xx), Batuhan (x), Muhammed (x), Bilal (x)

GOLLER: Dk. 57 Ömer (Karacabey Belediyespor) - Dk. 24 Murat Can (Muğlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Ömer (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hasan, İlyas (Karacabey Belediyespor) - Güray, Bilal, Batuhan (Muğlaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karacabey Belediyespor puanını 58'e yükseltirken, Muğlaspor 38 puanda kaldı.

19'uncu dakikada Berk'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta kaleye giden top Mustafa'ya çarparak ceza sahasına geri döndü.

24'üncü dakikada Murat Can ceza sahasına gelen topu bekletmeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-1.

26'ncı dakikada Sadık'ın vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

45'inci dakikada Abuzer'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

57'nci dakikada İlyas'ın kullandığı korner atışında Ömer'in kafa vuruşu sonucu top ağlara gitti: 1-1.

82'nci dakikada Said'in ortasında Ömer'in vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada Karacabey Belediyespor'da Ömer, rakibine yönelik sert müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü.

90'ıncı dakikada Mehmet'in serbest vuruşunda kaleye giden topu kaleci Hasan ceza sahasına çeldi.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

(FOTOĞARFLI)


Mustafa Burak, Berkay Şahin, Murat Can, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:41 Kaynak: DHA
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