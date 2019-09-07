Son Dakika Haberleri: Karadağ basketbol maçının ardından - Ufuk Sarıca ve Metecan Birsen
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Karadağ basketbol maçının ardından - Ufuk Sarıca ve Metecan Birsen

1 saat önce

Metecan Birsen ile röportaj Ufuk Sarıca ile röportaj SHANGHAY - Türkiye - Karadağ basketbol maçının ardından Koç Ufuk Sarıca ve oyunculardan Metecan Birsen açıklamalarda bulundu.

Metecan Birsen ile röportaj

Ufuk Sarıca ile röportaj SHANGHAY - Türkiye - Karadağ basketbol maçının ardından Koç Ufuk Sarıca ve oyunculardan Metecan Birsen açıklamalarda bulundu.

Ufuk Sarıca, basketbol, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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