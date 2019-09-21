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Karadeniz'de balık fiyatları

1 saat önce

Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

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Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sezonun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsi, istavrit ve mezgitle dolmaya başladı.


Palamuttan yana yüzü pek gülmeyen balıkçılar, tezgahları hamsi ve mezgitle süslüyor. Vatandaşların hamsinin erken çıkmasından memnun olduklarını belirten balıkçı Ahmet Gür, hamsinin fiyatının da düşmesiyle satışların arttığını belirtti.


Balıkçı Ahmet Gür yaptığı konuşmada, "Sezon açılalı bir ay olmadan fiyatlar her geçen hafta düşüşte. Palamut bulamadık ama hamsiye yetişemiyoruz. Karadenizli balıksız kalamıyor" dedi.


Balık fiyatlarından bahseden Gür, "Hamsi 10-15 TL, mezgit 10-20 TL, istavrit 10 TL, levrek somon ve çupra 30 TL, barbun 25 TL, palamut tanesi 20-30 TL" diye konuştu. - SİNOP

Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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