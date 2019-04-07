Son Dakika Haberleri: Karaman Belediye Başkanlığını Kazandı, Adaklık Kurbanlıklarla 4 Bin Kişiye Yemek Verdi

Karaman Belediye Başkanlığını Kazandı, Adaklık Kurbanlıklarla 4 Bin Kişiye Yemek Verdi

31 dakika önce

Belediye Başkanlığını kazandı, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek verdiKARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti adayı Atilla Zorlu, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek ikram etti.

Belediye Başkanlığını kazandı, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek verdi

KARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti adayı Atilla Zorlu, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek ikram etti.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçim'inde İYİ Parti adayı Atilla Zorlu 3375 oyla belediye başkanlığını kazandı. Ak Parti adayı mevcut başkan Uğur Sözkesen de 2254 oy aldı. İlçe seçim kurulundan başkanlık mazbatasını alıp göreve başlayan Atilla Zorlu, kendisi ve çevresinin, başkanlığı seçilmesi takdirde adadığı, adak kurbanlıklarını kesip toplayarak 4 bin kişiye yemek verdi. Yemek ise Keçipazar, Seyran ve kent meydanında kurulan sofralarda halka ikram edildi. Toplu yemek alanlarına katılamayan yaşlı ve hastaların da evlerine götürüldü. İkramın yapıldığı alanları ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Zorlu, yemek davetine katılanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:55 Kaynak: DHA

İYİ Parti, Ermenek, Atilla Zorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Belediye Başkanlığını Kazandı, Adaklık Kurbanlıklarla 4 Bin Kişiye Yemek Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]