Karaman Belediye Başkanlığını Kazandı, Adaklık Kurbanlıklarla 4 Bin Kişiye Yemek Verdi
31 dakika önce
Belediye Başkanlığını kazandı, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek verdiKARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti adayı Atilla Zorlu, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek ikram etti.
Belediye Başkanlığını kazandı, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek verdi
KARAMAN'da Ermenek
Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti
adayı Atilla Zorlu
, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek ikram etti.
31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçim'inde İYİ Parti adayı Atilla Zorlu 3375 oyla belediye başkanlığını kazandı. Ak Parti adayı mevcut başkan Uğur Sözkesen
de 2254 oy aldı. İlçe seçim kurulundan başkanlık mazbatasını alıp göreve başlayan Atilla Zorlu, kendisi ve çevresinin, başkanlığı seçilmesi takdirde adadığı, adak kurbanlıklarını kesip toplayarak 4 bin kişiye yemek verdi. Yemek ise Keçipazar, Seyran ve kent meydanında kurulan sofralarda halka ikram edildi. Toplu yemek alanlarına katılamayan yaşlı ve hastaların da evlerine götürüldü. İkramın yapıldığı alanları ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Zorlu, yemek davetine katılanlara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:55 Kaynak: DHA
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