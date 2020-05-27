Karaman Belediyesinin haşerelerle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karaman Belediyesi ekipleri, havaların ısınmaya başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme noktalarında ve şehir genelindeki zararlı bitkilerin çıktığı alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halkın sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bunun yanında bir yandan da larva ve uçkun mücadelesinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Sivrisinek ve karasineğin üreme merkezleri olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, çöp toplama alanı, zararlı bitkiler ve kanalizasyon hatları düzenli olarak ilaçlanıyor. Çöp, eski eşyalar gibi böcek ve sineklenmeye sebep olacak ortamların oluşmasını engellemek için vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.