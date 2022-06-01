Karaman'da el sanatları sergisi açıldı

Karaman Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında El Sanatları Sergisi açıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, merkezin bahçesinde düzenlenen sergi açılışında, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide çok kıymetli eserlerin sergilenerek, kültürün yaşatıldığını ifade eden Akkoyun, "Bizim değer verdiğimiz el sanatlarımız yaşatılıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli kurslarımızda verilen eğitimlerin bugün ürünleri sergileniyor. İnşallah bu sergi daha güzel faaliyetlere, daha güzel ürünlerin geliştirilmesine vesile olur." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Ardından kurdele kesilerek sergi açıldı. Vali Akkoyun ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Programa, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.