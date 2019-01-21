Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hükümlüler Okulları Onarıyor

Karaman'da Hükümlüler Okulları Onarıyor

1 saat önce

Karaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası alan çok sayıda hükümlü, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak, kalan cezalarını çekmek için cezaevinde yatmak yerine okullarda ücretsiz çalışarak eğitime katkı sağlayacak.

Karaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası alan çok sayıda hükümlü, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak, kalan cezalarını çekmek için cezaevinde yatmak yerine okullarda ücretsiz çalışarak eğitime katkı sağlayacak.

Kamu hizmeti cezaları kapsamında bulunan hükümlülerin, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde okullarda çalışması adına Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı işbirliği Karaman'da da hayata geçirildi.

Şehit Polis Hakan Yılmaz Ortaokulu'nda başlatılan uygulamada, gazetecilere açıklama yapan Karaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, Denetimli Serbestlik kapsamının, kanunlarca belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemi olduğunu söyledi.

Tezcan, yaşanılan tüm olumsuzlukların eğitimsizlikten kaynaklandığını ifade ederek, şunları belirtti: "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen 14 okul, 50 civarı denetimli serbestlik kapsamında infazlarını tamamlayan kişiler tarafından ön görülen süre içerisinde çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okulların boya, tadilat ve temizlik işleri yapılacak. Böylelikle toplumsal hayatın en önemli unsurlarından eğitim hayatına Adalet Bakanlığı olarak biz de temas etmiş olacağız. Eğitim her şeyin önünde gelir. Yaşadığımız tüm olumsuzluklar esasen eğitimsizlikten kaynaklanır. Eğitim gerçekten şart. Bu şartın yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığımız olarak taşın altına elimizi sokuyoruz. Yarıyıl tatili sonunda daha temiz, ferah ve kullanışlı okullarımızı çocuklarımıza sunacağız. Bu çalışmanın ülkemize, milletimize, okullarımıza ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu da Karaman'da 50 denetimli serbestlik elemanının şu anda temizliklerine başladığını bildirdi.Bunların içinde temizlik, boya badana yapabilecek, kaynakçı, mobilyacı elemanları olduğunu ifade eden Kuntoğlu, "Takviye kuvvetten dolayı başta, desteklerinden dolayı başta Adalet Bakanlığımız, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başsavcı Vekili Tezcan, Karaman Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu ve beraberindekiler, daha sonra okulda çalışan hükümlülerle görüşerek, kolaylık diledi.Denetimli Serbestlik yasasından yararlanarak Şehit Polis Hakan Yılmaz Ortaokulu'nda çalışan hükümlü Recep Aşık ise okulları temizlemekten çok memnun olduklarını, okuyan arkadaşlarına yardımlarının böyle dokunduğunu söyleyerek, arkadaşlarının suçtan uzak durmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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