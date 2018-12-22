Son Dakika Haberleri: Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

4 saat önce

Karaman'da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Piri Reis Mahallesi 273 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmut K. (23), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Sağ bacağına isabet eden tek kurşunla yere yığılan Mahmut K., sokak sakinlerinin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı sokakta oturan vatandaşlar, bağrışma sesleri üzerine evlerinin penceresine çıktıklarında silah seslerini duyduklarını ve bir otomobilin hızla bölgeden uzaklaştığını söyledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren otomobil ve şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:55 Kaynak: İHA

Suriye, Piri Reis, Karaman, 3. Sayfa
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