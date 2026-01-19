Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
19.01.2026 12:41
Karaman'da yapılan denetimlerde 5 bin 307 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Karaman'da polisin yaptığı uygulamalarda 5 bin 307 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfekler ele geçirilirken, aranan 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 800 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 14 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 33 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye para cezası uygulandı. 58 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kesici alet, 31 adet tabanca fişeği, 19 gram metamfetamin, 68 gram kokain, 60 litre etil alkol, 600 adet doldurulmuş makaron, 5 bin 307 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
