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Karaman'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kasım ayı içerisinde kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Karaman'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, System.String[]

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kasım ayı içerisinde kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2019 yılı kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir dizi çalışma yapıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda 416 adet reçeteye tabi hap, 254 ecstasy hap, 170 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin ve 1 gram eroin yakalandığı ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bu uyuşturucu maddelerin ticaretini yapan 11 şahıs yakalanmış, şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştır. Başta milletimizin geleceği olan gençlerimiz olmak üzere, tüm halkımızı uyuşturucunun zararlı etkilerinden korumak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile olan mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Halkımızın, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'UYUMA' isimli uyuşturucu ihbar mobil uygulamasını kullanmaları, ayrıca bu konuda karşılaşacakları bilgileri birimlerimizle paylaşmaları yapacağımız çalışmalara son derece önemli katkı sağlayacaktır."

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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