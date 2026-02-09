Karaman'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaman'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karaman\'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
09.02.2026 07:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kişi tartışma sonrası evi ateşe verdi, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye sevk edildi.

Karaman'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üniversite Mahallesi 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan K.N. (33) ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

K.N, annesinin evden ayrılmasının ardından oturdukları daireyi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan kişiler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay sonrası kaçan K.N, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Karaman, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Eğlence aracı değil ölüm tuzağı Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var Eğlence aracı değil ölüm tuzağı! Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var

08:04
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
07:55
Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı
Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
07:37
Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
06:48
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi
CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi
06:26
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 08:24:21. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.