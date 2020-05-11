Karamanoğlu Mehmet Bey'in köyü Balkusan, bu yıl Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanoğlu Mehmet Bey'in köyü Balkusan, bu yıl Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmet Bey'in köyü Balkusan, bu yıl Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak

6 saat önce

743 yıl önce ünlü Türk Dil Fermanı'nı yayımlayarak Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesinin bulunduğu Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak.

743 yıl önce ünlü Türk Dil Fermanı'nı yayımlayarak Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesinin bulunduğu Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak.

Geçmişi binlerce yıl önceye dayanan, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından konuşulan Türkçe, 13. yüzyılda halk arasında konuşulmasına karşın devlet yazışmalarında kullanılmamaya başlandı.

Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderi, Konya çevresinde kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de yayımladığı bir fermanla değişti. Türkçe, Mehmet Bey'in; "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya." fermanıyla resmiyet ve itibar kazandı.

Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçenin öneminin vurgulandığı bu fermanla, Türkçe ilk defa resmi dil kabul edildi. Bu adımla yeniden hayat bulan Türkçe, devlet dilinde ağırlığı bulunan Arapça ve Farsçaya karşı önemli bir ağırlık kazanmış oldu.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in mezarı Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde bulunuyor. Balkusan köyü Orta Torosların 1700 metresinde 100 haneli ve yaklaşık 500 nüfuslu bir Türkmen köyü.

Türk Dil Bayramı kapsamında her yıl organize edilen etkinliklerin bir kısmı köyde gerçekleştiriliyor.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamanoğlu Mehmet Bey ile ailelerinin mezarlarının Balkusan köyündeki Karamanoğulları Külliyesi içerisinde bulunduğunu söyledi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de ünlü Türk Dil Fermanı'nı yayımlayarak Farsçanın yerine Türkçeyi devlet dili ilan ettiğini anımsatan Zorlu, bu nedenle 13 Mayıs'ta her yıl "Türk Dil Bayramı" adı altında birçok etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

"Balkusan köyü, Türk dünyası için bir çekim merkezi konumundadır"

Zorlu, bu tarihi fermanla Karamanoğlu Mehmet Bey'in sadece Türkçeyi Anadolu'da devlet dili yapmadığını, aynı zamanda Oğuz Türkçesinin yazı dili olmasını da sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tarihi olayın anlamı, önemi ve etkileri çok büyük olduğu için 1998 yılından itibaren Balkusan köyünde, her yıl 'Türk Dil Bayramı Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i Anma Etkinlikleri" düzenlenmeye başlandı. Bu tarih Türkçenin yeniden devlet dili oluşunun tarihidir. Bu yüzden Balkusan köyü, sahip olduğu bu tarihi kültürel mirastan dolayı, sadece Ermenek-Karaman insanı için değil tüm Türk dünyası için bir çekim merkezi konumundadır."

Geçen yıl 742. Türk Dil Bayramı'nın, Karaman Valisi ve beraberindeki protokol üyelerinin, köydeki Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesini ziyaret edip, dua etmesiyle başladığını, ardından çeşitli programlar icra edildiğini dile getiren Zorlu, bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle kutlamaların sessiz geçeceğini bildirdi.

"Az katılımlı, sessiz bir kutlama yapılacak"

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında sınırlı katılımlı bir program planlandığını belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"Daha önce köyde, her yıl türbe ziyaretinin ardından Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanın okunduğu açılış töreni gerçekleştiriliyordu. Tiyatro grupları tarafından temsili olarak dil ile ilgili fermanın yayımlanması canlandırılıyordu. Yine halk oyunları gösterileri oluyordu. Bu yılı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak az katılımlı, sessiz bir kutlama yapılacak. Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesine, Ermenek Kaymakamlığı ve Belediyesinin çelenkleri sunulacak. Bunun dışında bir program olmayacak. İlk defa yöre halkı bu heyecandan mahrum kalacak çünkü köyde Dil Bayramı beklenen bir tarihti. Yapacak bir şey yok."

Zorlu, salgın sona erdikten sonra 743. Türk Dil Bayramı etkinliklerinin yıl içinde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in köyü Balkusan, bu yıl Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak

Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk Dil Bayramı, Mehmet Bey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:31 Kaynak: AA


Son Dakika

Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi         
17:40
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı         
17:39
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı         
17:36
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
17:36
Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı         
17:34
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:33
HDP'li Önder, Meral Akşener'in HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi         
17:24
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı         
17:11
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz         
17:01
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin         
16:56
İBB'nin İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik         
16:48
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti         
16:44
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi         
16:40
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı         
16:34
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi         
16:32
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı         
16:25
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi         
16:24
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı         
16:21
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor         
16:16
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti         
16:06
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı         
16:03
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz         
15:59
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı         
15:55
Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi         
15:52
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti         
15:48
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü         
15:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var         
15:40
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 18:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karamanoğlu Mehmet Bey'in köyü Balkusan, bu yıl Türk Dil Bayramı'nı sessiz kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]