Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Aziz G'nin kısmi karantina altındaki Yeşildere Mahallesi'ne kanalizasyondan girmek isterken kaybolduğu, kokudan fenalaşınca da yardım istediği öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aziz G'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine çağrılan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kapağını açarak aşağıya merdiven uzattı.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kanalizasyonda Aziz G'nin olduğu görüldü.

Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısmi karantina uygulanan bölgeye, kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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