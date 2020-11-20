Karapınar'da binlerce meşe palamudu toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü öğrencilerince, binlerce meşe palamudu ekildi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, ilçedeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahasına yaklaşık 3 bin meşe palamudunun ekildiğini söyledi.

Karakul, Karapınar'ın erozyon felaketini en çok yaşayan ve hisseden yerleşim yeri olduğunu belirterek, gelecek nesillere yaşanır bir çevre bırakmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi birçok olumsuzluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Karakul, "Ülkemizin ve dünyanın oksijene ihtiyacı var. Bu etkinlikte bulunmaktan mutluyuz. Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi yetkililerine destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Karapınar Gençlik Merkezi Gönüllü öğrencileri ise doğaya sağladıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.